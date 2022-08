Toro, su Verdi c’è anche il Lecce. Il Monza punta Izzo

TORINO - Meno tre al fatidico gong. La sessione estiva di calciomercato è entrata nel rettilineo finale e, come da tradizione, attende la girandola di operazioni che caratterizza le ultime ore. Quando le strategie saltano per aria e, in pochi istanti, si azzerano anche distanze tra domanda e offerta che parevano incolmabili. Il rush finale, d'altronde, è quello del compromesso. E sarà così, salvo colpi di scena, anche per il Torino. L'organico granata è infatti gravato da mancate cessioni che complicano gli ultimi colpi in ingresso e appesantiscono il monte ingaggi: piuttosto che tenere esuberi in rosa, in questi giorni, ci si accontenterà anche di risparmiare soltanto una parte di quanto preventivato. Anche perché, agli occhi di Juric, repentini reintegri nel progetto tecnico non sono all'ordine del giorno. Un discorso che vale per Izzo in difesa, per Verdi sulla trequarti, per Zaza e anche per Edera in attacco. Tutti vantano estimatori, ma tutti – eccezion fatta per il canterano – percepiscono stipendi decisamente ingombranti. E, non un dettaglio, tutti – eccezion fatta in questo caso per il centrale campano – hanno un contratto in scadenza nel 2023. Tanti fattori, poco tempo per risolvere il rebus.