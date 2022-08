Toro, Pirlo vuole Verdi per il suo Karagumruk

TORINO - La clessidra del calciomercato ha quasi esaurito la sabbia a disposizione per la sessione estiva, ma in casa Torino i movimenti sono tutto fuorché ultimati. O, almeno, questo è l'auspicio di Vagnati e soprattutto di Cairo: il club granata è infatti intento a cercare una destinazione per almeno quattro esuberi, così da snellire tanto la rosa quanto il monte ingaggi, operazione che a sua volta faciliterebbe gli incastri anche per qualche mossa last minute in entrata. Le principali novità, in questo senso, riguardano il profilo di Verdi, fuori dal progetto tecnico di Juric e a meno di un anno dalla scadenza del contratto. Sulle tracce del trequartista, infatti, si è inserito nelle ultime ore il Karagumruk della nemmeno troppo vecchia conoscenza italiana Andrea Pirlo, ripartito dalla Turchia nei mesi scorsi dopo esser rimasto scottato dall'esperienza sulla panchina della Juventus. Il Maestro ha raccolto appena tre punti nelle prime tre giornate della Super Lig ed è alla ricerca degli ultimi tasselli per aumentare la credibilità del proprio puzzle.

Verdi nel mirino del Karagumruk L'ex Napoli e Bologna è così finito nel mirino del club turco, che dovrà valutare la sostenibilità dell'investimento al pari del Lecce, la candidata italiana più insistente negli ultimi giorni, dopo che si sono raffreddate le piste Bologna, Verona e, soprattutto, Salernitana. «Abbiamo completato la squadra, mettendo a disposizione di Nicola elementi validi in tutti i reparti: il mercato si può definire chiuso, comprerò soltanto se si presenterà quella grande occasione che attualmente non vedo all'orizzonte – il pensiero espresso ieri dal presidente dei campani Iervolino a Radio Bussola –. Siamo uno dei club con più alternative in attacco di tutta la Serie A e non è semplice trovare profili superiori a quelli che già abbiamo in organico».