Toro, Zaza rescinde il contratto: è ufficiale

TORINO - Simone Zaza e il Torino si separano. L'ufficialità arriva dallo stesso club granata che, con una nota pubblicata sui propri canali, annuncia la risoluzione del contratto con l'attaccante classe 1991: "Il Torino Football Club comunica di aver risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con il calciatore Simone Zaza. Tutto il Torino saluta Simone con un in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera". Zaza, acquistato da Urbano Cairo nell'estate del 2018 dopo gli ottimi trascorsi in Liga con la maglia del Valencia, lascia Torino dopo 92 presenze e 16 gol in maglia granata.