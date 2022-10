Torino, Shomurodov a gennaio: vuole tornare protagonista

Metà delle scelte: Ivan Juric è passato dall’allenare un Toro che poteva contare su quattro centravanti a guidare una squadra che ne ha due. Al primo anno sulla panchina granata aveva il capitano Andrea Belotti, quindi Antonio Sanabria e Simone Zaza, nonché da gennaio scorso Pietro Pellegri. Con il Gallo pur non alla sua migliore stagione nel Torino quale titolare e Sanabria quale altenativa, mentre Pellegri era da rilanciare e Zaza l’elemento da tentare di rianimare (l’attaccante lucano avrebbe poi rescisso).

In quest’annata, persi Belotti e Zaza, a Juric non è stato consegnato nessuno: Toro avanti con Sanabria e Pellegri. Uno del quale bene si conoscono le caratteristiche, che non sono certo quelle del bomber spietato quanto della punta di manovra, e un altro che prosegue nel percorso di riabilitazione dopo le difficoltà incontrate nel Monaco e nel Milan. Insomma, Juric ha un’ottima riserva e un giovane sul quale continuare a lavorare, ma gli manca il titolare. Per coprire il ruolo ci ha provato con il paraguaiano, poi con l’Under 21, poi ancora con Vlasic o qualche altro attaccante esterno, ma il risultato fin qui non non è mai cambiato. Un’eccezione - quattro gol - si è avuta martedì in Coppa Italia, ma l’avversario arrivava dalla B ed era pure riveduto e corretto in previsione del successivo appuntamento col Palermo. Il poker contro i veneti può aver avuto effetti benefici sull’autostima - da verificare a Udine - ma non ha guarito il Toro dai malanni.

Uno di questi, forse il più lampante, legato alla difficoltà a fare gol. Non sempre, ma spesso i granata producono tanto, però al dunque si perdono, non hanno lo stoccatore. Che servirà, guardando i numeri, anche se Pellegri - che contro l’Udinese giocherà dal primo minuto - dovesse iniziare a ingranare, cioè a sbloccarsi in campionato, dopo le due reti in Coppa Italia. Tra i papabili a vestire la maglia granata rimane Shomurodov: portato in Italia dal Genoa, dopo 8 reti in 31 gare di A con i rossoblù è passato alla Roma. I capitolini lo hanno pagato 18 milioni di euro, ma con Mourinho l’uzbeko ha faticato a trovare spazio: il Toro - che in alternativa segue Petagna del Monza e che valuta Boving dello Sturm Graz - lo tiene in caldo per la sessione di gennaio. E il giocatore, da parte sua, gradisce la prospettiva di approdare nel Toro di Juric. Dove, a meno che Sanabria impazzisca o che Pellegri maturi d’improvviso, avrebbe campo libero per giocare con continuità.