Torino, Vagnati rinnova fino al 2025: il comunicato ufficiale

"Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver prolungato il contratto del Responsabile dell’Area Tecnica Davide Vagnati fino al 30 giugno 2025. Avanti insieme con rinnovato vigore: buon lavoro, Sempre Forza Toro!". Con questo comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club, il Torino ha reso noto il rinnovo del contratto di Davide Vagnati fino al 2025. La notizia era nell'aria da giorni ma ora è arrivata l'ufficialità della società granata. Vagnati aveva il contratto in scadenza a giugno 2023 e ha deciso di prolungare il suo rapporto con il club di Cairo per altri due anni, sempre come responsabile dell'area tecnica.