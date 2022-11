Praet al Torino? Il Leicester deve decidere il prezzo

TORINO - Dennis Praet ha perso i Mondiali, per colpa del Leicester. Di Brendan Rodgers, in particolare. L’allenatore della squadra inglese non ha mai considerato l’ex granata come un vero rinforzo, una volta che Dennis era rientrato Oltremanica per fine prestito al Toro. E durante questi primi mesi di campionato lo ha utilizzato a dir poco col contagocce. Sette presenze in campionato (ma, di queste, solo 2 da titolare), per un totale di 263 minuti. Più un altro paio di gettoni in Efl Cup, condite da un assist-gol firmato da Praet. Le qualità del belga si conoscono bene. Ma Rodgers non le ha mai abbastanza riconosciute, e così ha confinato Praet in panchina, quasi costantemente. In questa maniera il ragazzo, ormai 28enne, ha finito per perdere anche i Mondiali, la convocazione in quella Nazionale belga di cui invece era stato un punto di riferimento per un paio di anni, fino allo scorso giugno.