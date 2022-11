Torino, triennale per Nzola: ecco l’offerta granata

TORINO - Segna e fa sognare. I tifosi dello Spezia di sicuro: 29 reti in 82 partite tra campionato e Coppa Italia dal gennaio di 2 anni fa. La promozione in A del 2020, le successive salvezze, i 7 gol in 15 presenze in questa Serie A. Per M’Bala Nzola, nazionale angolano in possesso anche di passaporto francese, questi primi mesi di campionato con Gotti in panchina hanno rappresentato un ulteriore decollo nella sua maturità da professionista. Mai così sereno, ma anche dirompente. Lucido, attento, ma anche potente e prepotente in campo. Fa sognare i tifosi, Nzola, tanto quanto tutto lo Spezia è attaccato ai suoi gol, nella ricerca della salvezza (oggi come oggi i liguri sono diciassettesimi). Ma fa anche penare: i vertici del club, giacché il centravanti ha già comunicato di non avere intenzione di rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno del 2023. Quando, stando così le cose, potrà liberarsi a parametro zero. Di conseguenza attorno al suo profilo di stanno muovendo già da tempo più squadre e non solo della nostra Serie A: in testa il Torino, forte anche degli ottimi rapporti tra Cairo e i nuovi agenti del bomber (gruppo Branchini). Tanto il presidente granata quanto il suo dt Vagnati hanno ripetutamente parlato con chi rappresenta il bomber angolano, anche perché attorno al cartellino potenzialmente gratuito di Nzola si stanno già dilatando i prodromi di una possibile asta. A 26 anni, il centravanti sta sbocciando definitivamente. Un metro e 85 di altezza, fisico massiccio, progressioni devastanti, buona tecnica, fiuto per il gol, partecipazione alla manovra, personalità: sono le qualità del giocatore, finalmente illuminate anche da una migliore maturazione caratteriale. E poter mettere le mani su di lui gratis non può che far gola a più di un club di medio-alto livello del nostro campionato (in azione c’è anche l’Atalanta). In aggiunta, gli estimatori che Nzola vanta anche all’estero.