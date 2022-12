Torino: Lukic scalda il mercato. E Vagnati ritorna su Nandez

TORINO - Entrambi andranno a scadenza con i rispettivi club nel 2024, sono in questo momento lontani dal rinnovo, e hanno buone possibilità di lasciare il club di appartenenza nel mercato che aprirà i battenti lunedì 2 gennaio per chiudersi martedì 31. I calciatori in questione sono il granata Sasa Lukic e il rossoblù Nahitan Nandez .

Bene iniziare con la situazione inerente il serbo, per poi introdurre il discorso relativo alle mire granata sull’uruguaiano. Ebbene Lukic sta innanzitutto godendo di una settimana di vacanza, concessa da Juric al centrocampista - come a Vanja Milinkovic-Savic e Nemanja Radonjic - dopo l’eliminazione della Serbia dal Mondiale (i tre sono usciti a causa della sconfitta contro la Svizzera dell’altro granata Ricardo Rodriguez, domani in campo per gli ottavi contro il Portogallo; la Croazia di Vlasic, alle 16, oggi affronterà il Giappone). I tre si metteranno a disposizione di Juric per il ritiro fissato a San Pedro del Pinatar tra l’8 e il 17 dicembre (previste toste sessioni di allenamento e due amichevoli: sabato 10 contro l’Espanyol, venerdì 16 contro l’Almeria). Lukic, come i compagni, inizierà così nei pressi di Murcia la marcia di avvicinamento alla ripresa del campionato: il 4 gennaio alle 14.30 toccherà al Verona, presentarsi al Grande Torino per la sedicesima di campionato.

Nei primi giorni del 2023 ripartirà la Serie A, e come detto apriranno i battenti del mercato. Facile attendersi giorni nei quali il nome di Lukic comparirà spesso, nei titoli dei giornali. Se Cairo e Vagnati vogliono incassare il giusto dalla sua cessione - attorno ai 15 milioni - è tra qualche settimana, che dovranno imbastire la trattativa decisiva per l’uscita di Lukic. Patrimonio tecnico del Torino che con Juric ha avuto una maturazione importante, ma anche elemento che ci ha messo del suo, per allontanarsi dal club granata. A partire dall’ammutinamento di Monza: del tutto legittimo che il centrocampista prelevato nel 2016 dal Partizan, quando era appena ventenne, aspiri a un ingaggio allineato a quello degli elementi più pagati della rosa, sbagliata la modalità attraverso la quale ha manifestato la richiesta, dopo alcuni confronti infruttuosi con Vagnati. Fino a prova contraria a suo tempo era stato Lukic, a controfirmare un contratto da 700 mila euro - più bonus - con scadenza 2024. E invece quella richiesta rivolta a Juric di non convocarlo per la prima di campionato (trasferta all’U-Power Stadium), ha determinato un prima e un dopo, nel percorso granata del serbo che aveva spiegato al tecnico croato di non essere tranquillo proprio per la vicenda legata al mancato adeguamento contrattuale. In conseguenza di ciò ha innanzitutto perso la fascia di capitano, e probabilmente la piena aderenza al progetto granata. Questo nonostante dopo un periodo di smarrimento, seguito alla gara di Monza, abbia saputo ritrovarsi disputando partite più che positive, nel Toro. Prestazioni attentamente esaminate dalle molte società interessate a tesserarlo. Si va dall’Inter alle due romane.

Il destino di un giocatore da 163 presenze (14 le reti) nel Torino si lega a quello di Nandez. Se a gennaio partirà, Vagnati si rivolgerà al Cagliari per l’uruguaiano. Il quale ha una situazione simile a quella di Lukic: ha il contratto in scadenza nel 2024, e per non entrare nella stagione - la prossima - che lo porterebbe a svincolo, i sardi devono procedere con la sua cessione a gennaio. In estate non sarà ancora libero di accasarsi “alla Belotti”, però la forza del Cagliari nella trattativa per la sua cessione sarebbe indebolita. E come il serbo rimane lontano dal rinnovo, così l’entourage del sudamericano fa trapelare che, la volontà del giocatore, non è quella di prolungare con il club di Giulini. Arduo in questa fase stabilire il valore del cartellino di Nandez, ma presumibilmente si può pensare a un Toro che debba sborsare attorno agli 8 milioni, per acquistare il cartellino del centrocampista.

Se Nandez è l’obiettivo per l’eventuale sostituzione di Lukic, in estate e a meno che qualche società non si produca in un blitz a gennaio i granata mediteranno se dare l’assalto ad Azzedine Ounahi, protagonista al Mondiale con il Marocco (domani alle 16 l’ottavo di finale contro la Spagna): centrocampista dell’Angers, in questo momento costa circa 7 milioni.

«Torreira vuole rientrare in Serie A, gli piace l’Italia e il calcio italiano: per la prossima stagione ho già parlato con un paio di società», ha appena dichiarato l’agente Pablo Bentancur a Radio Sportiva. Tra i due club non rientra quello di Cairo, che aveva trattato Torreira soprattutto quando la squadra era stata affidata a Marco Giampaolo.