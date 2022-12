Torino, Cairo vuole blindare Singo. Ma occhio al Tottenham di Conte

TORINO - Wilfried Singo è uno dei punti fermi del Toro, ma è inevitabile che il tema mercato coinvolga anche lui. Non su gennaio, visto l'infortunio che lo ha fermato ad inizio mese, ma con vista sull'estate il Toro dovrà definire con chiarezza la sua situazione. Sotto la Mole è arrivato nel 2019 per circa 200 mila euro dagli ivoriani del Denguele, grazie alla segnalazione dell'agente Maxime Nana (che, ai tempi, rappresentava Nicolas Nkoulou) alla società granata. Il Toro ha colto l'occasione: prima il breve apprendistato in Primavera, poi l'esplosione durante la gestione Giampaolo e infine la consacrazione con Juric. Così Singo è diventato un uomo mercato. Dal punto di vista contrattuale in estate il club ha esercitato l'opzione di rinnovo fino a giugno 2024 e ora sono iniziate le negoziazioni per il prolungamento.