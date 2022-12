Il Toro piomba su Juranovic: Celtic avvisato e Juric si scalda

TORINO - Si chiama Josip Juranovic, ha 27 anni, è un terzino destro della Croazia, uno dei protagonisti della cavalcata ai Mondiali in Qatar, interrottasi in semifinale contro l'Argentina. E' di proprietà del Celtic ed è anche un nuovo obiettivo del Torino, club particolarmente attivo nella ricerca di esterni difensivi sia per la fascia destra sia per quella mancina. Il contratto in scadenza di Aina (2023) e gli interessamenti di altri club per Singo (Juventus e Inter, per esempio) stanno portando il dt Vagnati ad arare con decisione il mercato dei terzini. Juranovic è nella lista del dirigente granata anche su consiglio di Juric, croato come Juranovic e come il granata Vlasic, compagno di squadra in nazionale. Il Torino ha già allacciato dialoghi con il Celtic.