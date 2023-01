I piani del Toro presente e futuro: Ilic ora per tenersi Juric

TORINO - In assenza di brutte sorprese, il possibile, probabile acquisto di Ivan Ilic da parte del Torino lubrificherebbe anche i rapporti tra Ivan Juric, Urbano Cairo e Davide Vagnati, e diventerebbe propedeutico anche per la permanenza del tecnico croato nella prossima stagione. Juric ha il contratto sino al 2024, ma spesso ha mostrato segni di insofferenza davanti ai "cairismi". Anche in questi ultimi mesi. Così la società non può ancora escludere a priori che Juric possa chiedere la rescissione contrattuale anticipata una volta terminata la stagione, a giugno, con un anno di anticipo sulla scadenza del contratto, come già successo ai tempi veronesi. L'arrivo di Ilic, un pupillo del tecnico, che lo lanciò nel Verona nel corso della stagione 2020-2021, sarebbe di sicuro propedeutico alla sua permanenza. Come a dire: una mano tesa in più da Cairo a Juric, per andare avanti con un sorriso sulle labbra.