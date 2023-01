Torino, c'è intesa con Ilic e Hien: ora serve l'accordo col Verona

TORINO - E così, ieri, Vagnati si è confrontato con Tiago , ds della Roma. Sul tavolo innanzitutto la questione Shomurodov , detto che un giro d’orizzonte è stato fatto anche su Lukic e Schuurs , due giocatori che piacciono ai giallorossi. Il fatto che il direttore dell’area tecnica granata si sia speso con l’uomo mercato della Roma non gli ha impedito di continuare a tessere la tela con il Verona per arrivare a Hien come a Ilic . Anzi, considerati i tempi delle operazioni, a Ilic e quindi a Hien: summit in vista tra oggi e domani con i gialloblù, a riguardo. Il primo, se l’operazione imbastita andrà a buon fine e non si registrerà il sorpasso di Atalanta o Brighton , raggiungerà il Filadelfia entro questa sessione di mercato che chiuderà i battenti il 31 gennaio. Hien, invece, è un’affare da chiudere nella sostanza adesso attraverso un accordo con il Verona e con l’entourage del difensore, ma poi da formalizzare in estate. L’ex del Djurgardens andrebbe a sostituire Schuurs, per il quale - considerato il rendimento tenuto dall’olandese in questi mesi - è pensabile vada in scena un’asta a cifre molto alte, tra qualche mese. Iniziando con Ilic si può partire dalla variabile che sta risultando decisiva, in favore del Toro. Il serbo - che nonostante i soli 21 anni ha partecipato al Mondiale e già collezionato 7 presenze in Nazionale - ha espresso e ribadito la volontà di raggiungere Juric al Toro, così da tornare a lavorare con il tecnico che ben lo ha valorizzato, in gialloblù.

La situazione di Ilic

Ilic, ribadiamo, sarebbe preso per affrontare la seconda parte della stagione in granata, ma già nell’ottica di prendere il posto di un partente. Se non già a gennaio, facilmente in estate si concretizzerà la cessione di Lukic. Che resta in scadenza di contratto nel 2024, e per il quale ancora non ci sono fumate bianche, in tema di prolungamento del rapporto. I due giocatori sono convinti dal progetto tecnico, e anche allettati dalla prospettiva di guadagno. Nel Toro vedrebbero salire di parecchio gli emolumenti, rispetto a quanto ricevono da Setti nel Verona. Ilic prende circa 750 mila euro e andrebbe a raddoppiare passando a 1,5 milioni netti l’anno, mentre Hien è in trattativa e, anche senza vedersi accordata la piena richiesta, farebbe un bello scatto. Il centrale trattato da Vagnati già in estate riceve dalla società veneta 700 mila euro e vorrebbe salire a un milione. Il Toro ha replicato con 800 mila. Tra parte fissa e bonus, in definitiva il contratto annuale di Hien con Cairo non sarebbe lontano dal milione netto a stagione. Intanto, in uscita, da segnalare la corte del Genoa su Seck: l’esterno ivoriano potrebbe essere mandato in prestito in rossoblù, così da aiutare il tecnico Gilardino a riportare i liguri nella massima serie.