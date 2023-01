Torino, Ilic più Hien: affare da 40 milioni. Serve un summit Cairo-Setti

Quando nel 2019 Cairo acquistò Verdi dal Napoli, firmò un’operazione da record per i bilanci del Torino. E non solo per il prezzo del cartellino (circa 22 milioni), ma anche per il peso degli stipendi da versare al trequartista. Mai Cairo aveva scavallato quota 20 milioni per mettersi in tasca un solo giocatore. In aggiunta, 5 anni di contratto, oltre 4 milioni lordi di emolumenti a stagione. Morale: fu un’operazione da 43 milioni, euro più, euro meno. Manco a dirlo, oggi Verdi gioca in prestito proprio in quel Verona da cui Juric si aspetta l’arrivo di Ilic, nel giro di pochi giorni, e Hien, a luglio. Ordunque, in quell’ultimo giorno di mercato del 2019 Cairo varò un’operazione record, pur di assicurarsi Verdi. E adesso? Adesso, a una cifra complessiva persino inferiore, Cairo potrà realizzare un doppio colpo estremamente intrigante sul prato. Si mescolano il talento dei giocatori, in specie di Ilic, e la lungimiranza della strategia del Torino, pensando anche a Hien.

La trattativa Anche ieri sono proseguite le trattative tra Vagnati e gli agenti dei due calciatori del Verona. L’obiettivo del dt è trovare al più presto gli accordi con entrambi, per poi varare insieme a Cairo l’assalto finale al duo Setti-Sogliano. I passi in avanti continuano, dunque, in attesa di un summit a quel punto già potenzialmente decisivo tra il presidente granata e il suo omologo gialloblù, entrambi con al fianco i rispettivi responsabili del mercato. Summit che, nei piani comuni, dovrebbe andare in scena in questa settimana tra domani e dopodomani, se non già oggi. Sta al presidente Urbano schiacciare il bottone, a questo punto. L’offerta presentata dal club granata è vicina a quanto chiedono i vertici gialloblù. Vagnati ha messo sul piatto una proposta complessiva da 18 milioni: 15 sicuri più 3 di bonus, di cui 2 facilmente raggiungibili. In pratica, alla fine della fiera, Ilic e Hien costerebbero tra 17 e 18 milioni. Il Verona vorrebbe che il Torino arrivasse a 20. La distanza non è enorme, insomma. Tanto più considerando anche un dato di fatto: il club gialloblù ha bisogno di incamerare in fretta liquidità, e non poca. Sogliano, arrivato a Verona a novembre, sta cercando di compiere un doppio miracolo: aggiustare i bilanci con vendite mirate, chirurgiche, nel contempo rinforzando la squadra innanzi tutto con una serie di prestiti con diritto (vedi l’attaccante Braaf e il terzino destro Zeefuik, già ingaggiati; il prossimo dovrebbe essere il jolly offensivo Ngonge). Il tutto, per poi accompagnare il lavoro di Zaffaroni-Bocchetti verso una salvezza che sarebbe davvero un’impresa, a oggi.

Ilic subito, Hien in estate In questo scenario non certo ostile al Torino, dunque, Vagnati sta muovendo i suoi passi in attesa della discesa in campo definitiva di Cairo. Ilic (valutato dal dt granata poco più di 11 milioni) ha chiesto di essere ceduto già da tempo e aspetta il Torino: in questo momento la prima scelta del centrocampista centrale serbo è tornare a lavorare con Juric, che vorrebbe averlo subito dopo la trasferta di sabato a Firenze. Hien, come si è già ampiamente spiegato nei giorni scorsi, verrebbe invece acquistato subito, ma poi lasciato in prestito sino a giugno al Verona (soluzione gradita ai veneti, ovviamente).