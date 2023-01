Il Toro del futuro: da Vlasic a Milinkovic, quanti casi per Vagnati

INVIATO A FIRENZE - Tanti i punti importanti toccati da Ivan Juric nella conferenza stampa di presentazione alla trasferta di Firenze contro la Fiorentina. Dai risultati sul campo - che passano dalla caccia alla prima vittoria in campionato del 2023, e dalla sfida che regalerà le semifinali di Coppa Italia, sempre contro i viola al Franchi il 1° febbraio - alla necessità di procedere sul mercato almeno con l’arrivo di un centrocampista ( Ilic ) e di un attaccante ( Shomurodov ), per arrivare ai miglioramenti delle strutture ( Filadelfia e non solo) e al duro lavoro che attende Vagnati in tema di riscatti di cartellini e rinnovi di contratto. «Abbiamo tanti prestiti e molti contratti in scadenza, la situazione è difficile ma può essere affrontata al meglio», ha spiegato Juric .

Lazaro sì, Miranchuk forse

In tema di riscatti il dt granata avrà da affrontare tre casi: relativi a Vlasic, Miranchuk e Lazaro. Quest’ultimo ora è infortunato, ma i confronti con l’Inter per acquisirne definitivamente il cartellino sono iniziati da qualche settimana. L’intenzione è poi di trovare una quadra per il croato, partendo dal diritto di riscatto fissato con il West Ham a 15 milioni. Per Miranchuk ne servirebbero 12 (da versare all’Atalanta), ma sul russo sono in corso una serie di riflessioni. Radonjic ha invece una sorta di obbligo di riscatto, che vincola il Toro a rilevarlo dal Marsiglia per 2 milioni.

Addio a Djidji?

In scadenza di contratto a fine stagione ci sono invece Djidji, Aina, Adopo ed Edera. Quest’ultimo dovrebbe andare a naturale scadenza, come è possibile accada nel caso di Djidji. Aina, per monetizzare dalla sua partenza, potrebbe essere ceduto in Premier negli ultimi giorni del mercato in corso. Trattative in corso, invece, per il rinnovo di Adopo. Situazioni impellenti, detto che Vagnati deve anche occuparsi dei cartellini in scadenza nel 2024. La situazione più delicata riguarda l’ex capitano Lukic: perderlo senza incassare dalla sua cessione sarebbe un peccato, e così in assenza di un accordo sul prolungamento il centrocampista dovrà essere ceduto tra l’attuale sessione di mercato e quella estiva. I confronti con l’entourage di Milinkovic-Savic per adesso non hanno sortito la fumata bianca, idem dicasi sul fronte Vojvoda. E in scadenza nel 2024 ci sono anche Linetty (ha uno stipendio “pesante”, da 1,5 milioni netti l’anno), Rodriguez e Gemello. Nella stessa situazione è Berisha, unico tra i granata che però ha esplicitamente chiesto al club di essere ceduto, a gennaio.