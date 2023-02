Torino, Berisha è ancora sul mercato: si guarda in Turchia

TORINO - C’è un giocatore del Torino che è ancora sul mercato: Etrit Berisha. Un anno fa, di questi tempi, stava per proiettarsi verso un girone di ritorno da titolare, complice una serie di errori e incertezze legate al rendimento in giostra di Vanja Milinkovic-Savic. Da marzo a maggio, 10 presenze per l’albanese in campionato, col serbo retrocesso a vice. E la speranza, per il nazionale albanese (74 gettoni), di venir proiettato sulla stagione attuale con la medesima etichetta di portiere titolare. Invece no. Invece, da agosto in poi, solo amarezze, per Berisha. Neanche una presenza in campionato, nemmeno in Coppa Italia. Il mese di luglio lo riportò all’inizio del suo personalissimo gioco dell’oca. Di nuovo viceportiere, senza soluzione di continuità.