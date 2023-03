Toro, Gineitis rinnova fino al 2026

Il Torino guarda al futuro. Dopo l'amara sconfitta nel derby contro la Juventus per i granata è tempo di rinnovi: è infatti stato reso ufficiale dal club il prolungamento del contratto per il giovane difensore Gvidas Gineitis, classe 2004 che si è legato al Toro fino al 30 giugno 2026. Il lituano in questa stagione ha fatto il suo esordio in Serie A con Juric, che lo ha inserito in campo nei match contro Milan e Cremonese.