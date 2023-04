Baniya, Torino e Roma all’assalto: è il gioiello di Pirlo

Un metro e novantaquattro di esplosività, senso della posizione e tempismo, una corsa alla Osimhen , una determinazione in marcatura e una voglia di arrivare nel grande calcio che nasce dalla gavetta, dall'umiltà e dal senso di rispetto che i suoi genitori gli hanno trasmesso fin da quando era bambino. Quando parli di Rayyan Baniya con Andrea Pirlo , Roberto Baronio, Nicola Pavarini ed Emiliano Viviano, alcuni degli italiani del Karagumruk (ci sono anche Borini, Bertolacci, Ricci e Biraschi ), iniziano a tratteggiarti prima di tutto le enormi qualità morali di questo ventiquattrenne difensore turco nato in Italia, obiettivo di mercato del Torino , e poi si va sulle caratteristiche tecnico-tattiche.

Chi è Baniya

Con Andrea Pirlo al Karagumruk, Baniya sta imparando a costruire, a giocare dal basso, a diventare un difensore moderno. Quello che in Italia aveva cercato già di insegnargli al Renate Aimo Diana, un altro allenatore che come Pirlo non si limita a chiedere ai propri difensori di fermare gli attaccanti avversari. Rayyan Baniya ha iniziato la stagione nella Super Lig turca dovendo prima di tutto dimostrare che era guarito dal grave infortunio alla tibia che l'aveva portato sotto i ferri e dopo il quale Karagumruk aveva accettato di prenderlo ugualmente, curandolo a proprie spese. È partito semplicemente come uno del gruppo. Pirlo si era detto disposto a valutarlo in ritiro per capire se l'ex Mantova poteva tornare utile quantomeno come terzo o quarto centrale di difesa.

Inizio in sordina

Pur lasciandolo in panchina nelle prime due giornate di campionato, il tecnico aveva visto in lui qualcosa di molto interessante al punto che già alla terza giornata l'ha schierato titolare. Con Baniya in campo, il Karagumruk ottenne la prima vittoria stagionale e poi tre pareggi. Un problema muscolare, sempre dettato dalla corsa non ancora giusta dopo l'operazione e la rieducazione, l'aveva rimesso ai box, ma dalla tredicesima giornata (la penultima prima del Mondiale) Baniya ha sempre giocato titolare, segnando anche una doppietta nello scoppiettante 3-3 con il Gaziantep il 13 novembre.