Torino: per Singo occhio alla Juve!

TORINO - C’è già aria di derby: nemmeno il tempo di concludere la stagione sportiva che, fin dalle prime battute del mercato, Toro e Juve tornano a incrociarsi. La contesa è su Singo: l’ivoriano ha il contratto in scadenza nel 2024, e Vagnati, con l’entourage del terzino destro, sta cercando l’intesa per il prolungamento. D’altra parte ci sono i bianconeri che, non soltanto da questi giorni, manifestano interesse per l’esterno destro granata: la partita è aperta. Come, stringendo sul Toro, nei prossimi giorni si entrerà nel vivo della trattativa con l'Inter per il riscatto di Lazaro. Se Aina ha già salutato e Bayeye andrà in prestito, Vojvoda è intanto sul mercato.