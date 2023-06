Torino, Paro dice no al Mantova. E pure Ludergnani resta

Per Ivan Juric gli ultimi giorni non sono stati facilissimi da gestire. Ed è un discorso che va ben oltre le situazioni di mercato. Già, perché il tecnico croato ha temuto di perdere il suo più importante collaboratore: Matteo Paro. L'allenatore in seconda del Toro, infatti, ha vissuto un momento di riflessione profonda sul proprio destino. Colpa, se così si può definire, delle sirene del Mantova. Il club lombardo - appena retrocesso in Serie D ma speranzoso di poter tornare tra i professionisti passando dal ripescaggio - ha corteggiato l'ex centrocampista per parecchi giorni. Per Paro l'occasione di diventare un primo allenatore sarebbe stata golosa: ne ha ovviamente parlato con Juric, che gli ha lasciato piena libertà di agire per il bene della propria carriera, dopo tanti anni passati insieme sia a Verona che a Torino. Alla fine, però, il Mantova ha ripiegato su Davide Possanzini, ufficializzato nella giornata di ieri. Paro non riteneva che i tempi dell'addio fossero ancora maturi e per questo ha preferito proseguire l'avventura in granata. Ma chiaramente ha vacillato per qualche giorno. Adesso il binomio con Juric ripartirà a gonfie vele: l'ipotesi di un divorzio pare definitivamente tramontata, per cui i due continueranno a lavorare insieme al Filadelfia. Ora preparano le attività da svolgere in ritiro a Pinzolo, godendosi anche un po' di meritato relax. Naturalmente Juric, se le cose fra Paro e il Mantova avessero preso una piega differente, avrebbe dovuto individuare un nuovo vice: qualche sondaggio c'è stato, ma si è dissolto nelle ultime ore. Ivan e Matteo rimangono così la coppia di ferro della panchina del Toro.