Torino, c'è Mazzocchi con Bellanova

TORINO - Sette milioni: questa la cifra che il Toro ha offerto alla Salernitana per Pasquale Mazzocchi. Per adesso i campani rimangono fermi a una richiesta superiore, pesando il giocatore 10. L’uscita dei granata ha comunque un preciso significato: se Acuña non dovesse accettare il Torino (l’argentino ha aperto, ma resta la perplessità di accogliere la proposta di un club che non farà le coppe europee), è possibile che Vagnati vada sia su Mazzocchi - il quale a Salerno ha giocato anche a sinistra - che su Bellanova. Quest’ultimo obiettivo primario per la corsia destra: 7 milioni cash più 2 di bonus è la cifra che i granata girerebbero al Cagliari per l’esterno dell’Under 21. Se il club di Giulini ha dato l’ok, ancora il giocatore che aspetta le mosse dell’Inter non ha sciolto le riserve.