Torino, Bellanova chiuso e affondo su Doig

TORINO - Quattro anni di contratto, 8 milioni al Cagliari: manca l’ufficialità, ma Raoul Bellanova è ormai un giocatore del Torino. Nell’ultima stagione all’Inter in prestito dal club di Giulini , il terzino arriva per rinforzare una corsia destra che ha già perso Aina - svincolato - dalla quale uscirà Bayeye (in prestito), e da dove potrebbe fuoriuscire pure Singo , giocatore in odore di sacrificio per finanziare il mercato in entrata.

In arrivo l’albanese Haveri dal Rimini

Questo mentre per la corsia sinistra il Toro si è fortemente inserito su Doig del Verona, per il quale il Bologna ha avuto problemi a chiudere consentendo la mossa di Vagnati, deciso a definire per lo scozzese reduce da una buona stagione in gialloblù. Acuña in questo momento non accoglie la proposta del Torino: o meglio, nell’incontro andato in scena giovedì a Milano il giocatore, attraverso il proprio entourage che si è confrontato con il dt granata, ha ringraziato per la proposta e spiegato che prima aspetta di vedere come evolverà la situazione a Siviglia. Dovesse arrivare un esterno sinistro di valore e tale da mettere in panchina l’argentino, allora il discorso con il Toro si potrà riaprire. Una scelta dettata dal fatto che a Siviglia giocherebbe la Champions, mentre i granata non parteciperanno ad alcuna competizione internazionale. Questione di appeal, insomma. Restano poi due possibilità Mazzocchi e Holm, con Juric che in particolare gradirebbe il terzino della Salernitana. In arrivo dal Rimini (Serie C), come alternativa ai titolari, il giovane albanese Kevin Haveri (21 anni), esterno sinistro da tempo seguito dal Toro e destinato nelle gerarchie di Juric a prendere il ruolo occupato da Bayeye.