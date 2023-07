Torino, per Becao sale il pericolo turco

TORINO - Pericolo turco sempre più vivo per i granata: oggetto della contesa Becao, il brasiliano in uscita dall’Udinese che il Toro ha individuato quale obiettivo primario per la sostituzione di Schuurs, diretto in premier dove lo aspetta a braccia aperte il Crystal Palace (l’olandese è seguito anche dal Liverpool, oltreché in seconda battuta dal West Ham). Ebbene per Becao il Fenerbahce è salito a un’offerta da 9 milioni, non così lontani da un punto di equilibrio, dal momento che l’Udinese è partita da una richiesta di 12. L’Atalanta, invece, ha manifestato l’intenzione di arrivare a 10 più 2 di bonus. Prima, però, i nerazzurri devono farne uscire uno tra Palomino, Demiral o Scalvini.