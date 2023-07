Singo, Messias e Pobega: quei patti mercato tra Toro e Milan

TORINO - Un patto tra Torino e Milan per il mercato. Ai granata, infatti, piacciono e interessano Messias (soprattutto) e Pobega , mentre i rossoneri da un po’ di tempo a questa parte stanno pressando per Singo , ma chiedendo tempo per prima sistemare altri tasselli di mercato.

L’esterno ivoriano, 22 enne, giovanissimo e con un largo margine di miglioramento, non ha prolungato il contratto con il Toro in scadenza nel 2024 e per questo la società, suo malgrado, lo ha messo sul mercato. E lo ha fatto con un certo dispiacere visto che il potenziale del giocatore è notevole. Nei test effettuati a fine stagione era risultato il migliore di tutti e ha i requisiti per brillare in un campionato come la Premier dove corsa e agonismo la fanno da padroni. Urbano Cairo e Davide Vagnti hanno trattato a lungo con l’agente Nana, ma davanti alle sue richieste economiche considerate fuori portata i granata hanno subito chiuso per Bellanova, considerato il sostituto ideale. Non si è più voluto ripetere un caso Belotti.

L'asse Torino-Milan

Detto questo, veniamo al patto tra i due club. Il Milan, come accennato prima, ha chiesto tempo per Singo e per l’eventuale cessione di Pobega. Il Toro ha accettato, ma con dei paletti. Se nel frattempo arriveranno proposte interessanti dalla Premier per Singo, dopo aver informato i rossoneri, i granata le prenderanno in considerazione. A parità d’offerta il giocatore andrà a Milano, ma se il Milan non pareggerà l’eventuale cifra proposta da un altro club, il giocatore verrà ceduto. La squadra di Pioli, quindi, sarà tenuta al corrente della situazione “live”, mentre Cairo e Vagnati considereranno le proposte. Insomma, il Toro non chiude le porte in faccia a nessuno. In Inghilterra, infatti, ci sono Tottenham e West Ham che stanno monitorando la situazione. Non si è ancora parlato di cifre, ma tutti sanno che la prima richiesta torinista è di 15 milioni trattabili. A 12 si può chiudere.