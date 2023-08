Torino, rispuntano Cheddira e Barrow: c’è bisogno di un attaccante in più

«Non vorrei trovarmi come lo scorso campionato quando ad un certo punto sono stato senza attaccanti, visto che avevo fuori uso Pellegri e anche Sanabria. Questa è una valutazione che dovremo fare con molta attenzione». E ricordiamo che in alcune situazioni il tecnico schierò Vlasic e Seck come falsi nove. Per sua fortuna Pellegri, in questo precampionato, pur senza brillare non si è mai fermato per un problema muscolare e questo lascia ben sperare per il futuro. Evidentemente lo staff granata è riuscito a individuare per lui gli allenamenti giusti. Chi si è invece fermato è Tonny. Il problema, indipendentemente dalle due situazioni attuali, è comunque reale. Detto questo, Davide Vagnati sta monitorando la situazione pronto ad inserirsi in una delle trattative che riguardano Cheddira e Barrow, tra l’altro due elementi già inseguiti in passato e che hanno le caratteristiche giuste per integrare la rosa del tecnico croato.

Torino, la situazione Cheddira

Il Bari, proprio nei giorni scorsi, ha aperto la porta alla possibilità di cedere in prestito con diritto o obbligo di riscatto il suo giocatore che, evidentemente, ha chiesto al suo club di poter giocare nella massima categoria. Su di lui ci sono Verona, Salernitana e Cagliari, soprattutto i sardi che dovranno fare a meno di Lapadula per un lungo periodo. I granata hanno la possibilità di girare al Bari, ovviamente in prestito, un giocatore che ai pugliesi piace molto, cioè Seck, e un altro che può interessare, quel Bayeye che nell’ultima partita amichevole di Reims è stato impiegato sulla destra da titolare. Tra il Torino e il Bari non ci sono ancora stati contatti ufficiali, ma l’idea granata è di seguire a distanza la situazione.