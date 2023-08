Calciomercato Torino, ora Praet insidia Malinovskyi

Lo stesso Cairo, proprio ieri, ha ammesso. "Il giocatore è stato accostato a noi ma non c’è un interesse particolare". Ricordiamo che il Marsiglia si è detto disponibile ad accettare un prestito con diritto, una formula che ai granata piace perché in questo modo hanno la possibilità di valutare per un’intera stagione un elemento e decidere poi come comportarsi. L’esempio lampante è proprio Vlasic. Ma su Malinovskyi spuntano delle perplessità e torna prepotente il nome un’altra vecchia conoscenza: Dennis Praet.

Torino, Vagnati impegnato sullo scambio Singo-Soppy

In questo momento il direttore tecnico granata è impegnato a portare avanti la trattativa con l’Atalanta per lo scambio Singo-Soppy, con un conguaglio di 7 milioni a favore del Toro. Singo non ha prolungato il contratto con i granata (ieri il suo procuratore Nana era con Cairo a Quattordio per la partita della Primavera) e per questo motivo al suo posto è stato preso Bellanova con l’ivoriano che è stato messo sul mercato. A Gasperini l’esterno granata piace molto, è convinto di potergli far compiere il salto di qualità che al Toro non è ancora arrivato nonostante alcune buone prestazioni. In questo primo scorcio di stagione Singo spesso è stato schierato tra le riserve proprio perché, per motivi contrattuali, non rientra nei piani del Torino. E Juric, così come Gasperini per Singo, è convinto di poter valorizzare Brandon Soppy, 21 anni, che in Italia è stato lanciato alla ribalta dall’Udinese che poi lo ha ceduto all’Atalanta.