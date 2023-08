Barrow al Torino, primo sì ma condizionato. Verdi verso Como

L'attaccante gambiano ha fatto sapere di gradire la destinazione, riservandosi tuttavia alcuni giorni di ulteriore riflessione. Già, perché Barrow è attratto dall'idea di lasciare l'Italia, non soltanto Bologna, per il quale è ormai fuori dal progetto.

La situazione di Barrow

L'ex Atalanta spera che nei prossimi giorni spuntino delle proposte concrete per lui a titolo definitivo dalla Premier League o dall'Arabia Saudita. Due campionati graditi per motivi differenti: in Inghilterra potrebbe dare nuova linfa alla propria carriera mettendosi seriamente in gioco, in Arabia il discorso di un eventuale contratto a tanti zeri legittimamente lo attira. Se però non dovessero giungere offerte concrete, che al momento mancano, il Toro resterebbe l'opzione più valida in Italia. A Barrow intriga la prospettiva di trovare un allenatore come Juric, seppur dovrebbe lottare per una maglia da titolare: in granata non gliela garantirebbe nessuno, nonostante abbia già esperienza nel nostro campionato.

Il Bologna vuole cederlo (Barrow è fuori squadra, rottura totale con Thiago Motta) preferibilmente a titolo definitivo, per una cifra non inferiore a 8 milioni. Ma visti i tempi strettissimi anche un addio in prestito con diritto di riscatto non è da escludere a priori, in extremis. Di sicuro, i rossoblù hanno fretta di cederlo. Il giocatore, invece, preferisce attendere, capire come si svilupperà il fine settimana e poi decidere. In ogni caso, al Toro cambia ormai poco: già dopodomani ci sarà la sfida contro il Milan, per cui non ci sarebbe nemmeno il tempo per aggregarlo in vista della trasferta di San Siro. Ma intanto ieri Barrow ha aperto ai granata. A Juric piace perché può giocare sia da prima, sia da seconda punta e pure da ala sinistra offensiva...