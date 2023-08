Verdi dal Torino al Como: l'attaccante riparte dalla Serie B con Fabregas

Verdi saluta la Serie A: da quanto non giocava in B

Verdi non giocava più in Serie B dal 2014 dove aveva militato dal 2011 in poi con le maglie di Torino, ChievoVerona ed Empoli. Dopo aver girato in prestito negli scorsi anni dando un contributo decisivo alla miracolosa salvezza della Salernitana l'obiettivo, ora, sarà quello di centrare la promozione in riva al lago di Como con una società che non vuole porsi limiti: come dimostrato dall'acquisto di Verdi.