Zapata vicino al Toro: la situazione sulla maxi operazione con l'Atalanta

Il Torino cerca una punta centrale e sembra vicino all'acquisto di Duvan Zapata . L'attaccante avrebbe già dato l'ok all' Atalanta per lasciare Bergamo e provare una nuova esperienza in granata. Toro e Atalanta stanno discutendo per il trasferimento del colombiano e sono alla ricerca di un'intesa.

Mercato Torino, Buongiorno e Soppy

Zapata, però, non è l'unico giocatore per cui stanno trattando le due società, che starebbero parlando anche di Alessandro Buongiorno e Brandon Soppy per una mega operazione sull'asse Bergamo-Torino. La dirigenza dei nerazzurri preme per portare il difensore centrale in Lombardia e rinforzare la retroguardia di Gasperini ma il Toro prova a resistere. Invece, per il calciatore francese la trattativa sembra in dirittura d'arrivo con la formula del prestito.