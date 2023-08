Buongiorno resta al Torino! I dettagli sulla scelta del talento granata

La decisone del difensore non inciderà sulle altre due trattative: Zapata e Soppy dovrebbero passare al Toro rispettivamente in maniera definitiva e in prestito

31 . 08 . 2023

TORINO - Alessandro Buongiorno ha scelto il Torino. Nonostante l'offerta dell'Atalanta decisamente superiore (1.400.000 euro a stagione contro i 900.000 che guadagna al Torino, in entrambi i casi fino al 2028) e la possibilità di partecipare alle Coppe europee con la squadra nerazzurra, il difensore ha deciso che, almeno per questa stagione, il suo futuro sarà ancora con la maglia granata. La scelta è maturata nella notte, al termine di una giornata trascorsa al Filadelfia per l'allenamento e tra molte emozioni: Buongiorno gioca nel Torino da quando aveva 8 anni e, fanno sapere fonti a lui molto vicine, è convinto di poter fare ancora qualcosa di molto importante con la maglia granata. Zapata e Soppy al Torino Il suo passaggio all'Atalanta faceva parte di una trattativa nella quale sono coinvolti anche Zapata e Soppy, che dovrebbero passare al Toro rispettivamente in maniera definitiva e in prestito. Entrambi gli affari dovrebbero essere confermati, perché i giocatori hanno già detto sì al Torino, ma le prossime ore saranno decisive anche in questo senso. Guarda il video Toro, tegola Sanabria: c'è lesione © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Torino, spunta l'idea Elvedi Toro, la giornata di Buongiorno Tutte le news di Calciomercato Torino

