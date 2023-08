Sazonov ufficiale al Torino: un nuovo gigante per Juric

Il difensore classe 2002 arriva a titolo definitivo per circa 3 milioni di euro dalla Dinamo Mosca. Un connazionale farà compagnia a Kvaratskhelia in Serie A.

Torino, ecco Sazonov: rinforzo per la difesa

Il Torino pensa al presente e anche al futuro, come ha dimostrato con l'acquisto di Sazonov. Nonostante la giovane età in Russia si è impostato e la scorsa stagione ha collezionato 33 presenze e anche un gol. Il suo nome era finito nei taccuini di vari osservatori, tra questi anche l'Udinese, ma alla fine l'ha spuntata il club di Cairo. Dopo Schuurs e Buongiorno, ora Juric avrà nelle sue mani un altro difensore da valorizzare. Può giocare sia in una difesa a tre, sia in uno schieramento a quattro. Si adatta, ha una grande fisicità ed è molto veloce: può essere impiegato in una retroguardia con la linea alta, con tanto campo da coprire alle spalle. I presupposti ci sono, il croato ha lavorato sempre bene con calciatori che hanno le caratteristiche del georgiano, ma sarà il campo a dare il verdetto definitivo.