Sazonov al Torino, la sorpresa georgiana per la difesa: visite e firma

TORINO - Khvicha Kvaratskhelia ha fatto da apripista a Napoli , in maniera a dir poco straordinaria. Al Frosinone adesso c'è il compagno di nazionale Giorgi Kvernadze , altro esterno offensivo promettente. E ora il Toro irrobustisce la batteria di giocatori georgiani in Italia. Il blitz è di lunedì notte, ma l'affare si è concretizzato ieri mattina. Saba Sazonov si appresta a diventare un calciatore granata. Operazione lampo per Davide Vagnati , che per 3 milioni di euro prende a titolo definitivo il talento della Dinamo Mosca . Classe 2002, Sazonov - alto 194 centimetri - è cresciuto nelle giovanili dello Zenit San Pietroburgo , squadra con la quale ha esordito anche nel massimo campionato russo: il battesimo con i grandi è datato 16 maggio 2021, in occasione della sfida contro il Tambov . Arriva al Toro dopo un'ottima stagione: 33 presenze hanno attirato l'attenzione di alcuni club d'Europa.

L'Udinese era molto forte sul centrale difensivo, soffiato al fotofinish dai granata, consapevoli che il ragazzo abbia delle potenzialità interessanti. Può giocare sia in una difesa a tre, sia in uno schieramento a quattro. Si adatta, ha una grande fisicità ed è molto veloce: può essere impiegato in una retroguardia con la linea alta, con tanto campo da coprire alle spalle. Sazonov, che occuperà uno slot da extracomunitario, sosterrà oggi le visite al Centro di Medicina dello Sport, dopodiché firmerà il contratto che lo legherà al Toro fino a giugno 2027.

Toro, le manovre in difesa: Buongiorno e Tanganga

Ma le manovre in difesa, complice anche la vicenda Buongiorno, potrebbero non essere terminate. Nella serata di ieri Vagnati ha bussato alla porta del Tottenham per Japhet Tanganga. Inglese, classe '99, sarebbe una soluzione a bassissimo impatto economico: gli Spurs lo lascerebbero andare in prestito con diritto di riscatto, a cifre contenute. Ovviamente, il Toro sarebbe ben consapevole dei rischi di una trattativa fatta per un giocatore utilizzato col contagocce negli ultimi quattro anni. In Premier League, dal 2019, ha collezionato 1899 minuti: 27 presenze non rappresentano certo un bottino cospicuo, per un ragazzo che ha avuto problemi muscolari, alla schiena e soprattutto al ginocchio. Tanganga è un elemento da rivitalizzare in toto, nonostante abbia appena 24 anni. L'intesa col Tottenham, che punta semplicemente a risparmiare quasi 1,5 milioni di ingaggio all'anno, si può trovare facilmente.