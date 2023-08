Toro, in arrivo il gigante Sazonov: domani le visite mediche

TORINO - E' in dirittura d'arrivo l’acquisto di Saba Sazonov da parte del Toro. Il difensore della Dinamo Mosca, 21 anni, nazionale georgiano e quindi compagno del napoletano Kvaratskhelia, era stato nel mirino dell’Udinese nei giorni scorsi, ma il club granata ha messo la freccia: previste domani le visite mediche. Un’operazione da 3 milioni di euro per un giocatore che è extracomunitario ed era nella lista per rafforzare la difesa da giugno, quando era chiaro che alcuni big potessero partire a fronte di offerte importanti. Fin qui, il Toro ha respinto le avanches per Alessandro Buongiorno, corteggiato dall’Atalanta, e per Perr Schuurs, richiesto dalla Premier e monitorato dall’Inter. Da notare che la Serie A ha frenato in questi mesi gli affari con la Russia e il tecnico Paulo Fonseca, ex Roma ora in Francia, ha ringraziato il Sassuolo per non aver ceduto Rogerio proprio in Russia, nonostante in ballo ci fossero tanti soldi, parlando di scelta etica.