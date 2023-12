Radonjic, social in confusione: in felpa Toro cita il motto Juve!

" Until the end ", così Nemanjia Radonjic ha scaldato l'ambiente Torino. Il rapporto con Ivan Juric non è buono e la società inizia a pensare all'imminente futuro del calciatore. Una mina vagante per una squadra che dopo un avvio in sordina, sta ingranando e tornando a fare bene, nonostante il pareggio contro il Frosinone. Ma le vicende extra campo potrebbero creare delle inutili distrazioni e l'esempio arriva direttamente dai social.

Torino, il caso Radonjic e la story Instagram

Come può prendere fuoco un terreno già bruciato? Chiedete pure a Radonjic. Il fantasista serbo continua a stupire, ma fuori dal campo. Cosa ha fatto? Nella sua ultima storia su Instagram ha pubblicato una sua foto in maglia granata, utilizzando il più classico dei motti juventini: "Fino alla fine". Che sia stata una distrazione? Questo non si sa, ma in un modo pervasivo e volatile come quello digitale, ogni parola può assumere di contorni particolari. Intanto il calciatore starebbe vivendo anche una situazione particolare con il suo agente Ristic (procuratore anche di Vlahovic), con il classico "defollow" sui social a scandire le difficoltà del loro rapporto lavorativo. Intanto la finestra di calciomercato invernale si avvicina e i pensieri in società sono molti.