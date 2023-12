Vagnati ci pensa, Bonifazi ci prova: obiettivo tornare al Toro

Non sarà sicuramente una primizia del mercato invernale, ma il Toro inizia a guardarsi intorno per assestare qualche rinforzo. La difesa è uno dei reparti coinvolti. Ovviamente la bontà del rendimento dell'ultimo periodo non si discute, ma numericamente serve un tassello. Le opzioni a disposizione di Juric sono poche: dopo l'infortunio di Schuurs, solo Buongiorno , Rodriguez e l'inedito Tameze sono da considerare a tutti gli effetti delle certezze. Sugli altri, invece, i dubbi sono tanti. Perché Koffi Djidji dovrà ancora impiegare un po' di tempo prima di trovare la condizione migliore e perché David Zima convive con un dolore che non è mai del tutto andato via. Poi c'è N'Guessan , ma il classe 2003 andrà in prestito a gennaio. E guai a dimenticare Sazonov , un ragazzo che ha bisogno di vivere una stagione dietro le quinte prima di poter spiccare il volo. Ecco perché il Toro ha effettuato un sondaggio esplorativo per Kevin Bonifazi del Bologna, come svelato da gianlucadimarzio.com. Un cavallo di ritorno, che sotto la Mole tornerebbe di corsa pur di lasciare Bologna, visto e considerato che Thiago Motta finora gli ha concesso un solo gettone in campionato.

Il precedente

Bonifazi si propone ai granata, perché i suoi trascorsi al Filadelfia non sono stati solo amari. Ma anche per gli ottimi rapporti che legano Davide Vagnati all’agente Michelangelo Minieri. Il Toro, nell’identikit di Bonifazi, trova ciò che serve, anche se non sarà l’unico profilo sotto esame: l’età gli sorride ancora, trattandosi di un classe ‘96, lascerebbe Bologna in prestito con diritto di riscatto certamente a cifre contenute e poi ha potenzialità tecniche e fisiche con le quali Juric ama lavorare. Ecco perché l’ipotesi di rivedere Bonifazi in granata (il centrale va in scadenza a giugno 2025) non è poi così remota, sebbene sia ancora presto per sbilanciarsi in via definitiva. Certamente Kevin arriva da un periodo no e da una carriera con troppi alti e bassi. Bava lo prese per la Primavera del Toro nel 2014, ma è nel 2016 che esplode con la Spal: Vagnati lo preleva in prestito e nel 2016 il difensore di Rieti vince il campionato. Torna sotto la Mole, poi di nuovo Spal, ma il Toro lo controriscatta nel 2019. A gennaio 2020, però, Vagnati se lo riprende in Emilia per 12 milioni. Una cifra importante, che non sarà sufficiente ai ferraresi per la salvezza. Non manca un prestito all’Udinese e infine nel 2021 va al Bologna per 6 milioni. Voluto da Mihajlovic, Bonifazi non ha mai inciso in rossoblù.