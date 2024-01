Casali arriva, gioca e stupisce: chi è l'ultimo rinforzo del Torino Primavera

Il Torino (Primavera) ha ufficializzato il suo approdo sotto la Mole nella serata del 25 gennaio. Il 27 gennaio si ritrova in campo dall'inizio contro la capolista Inter , ad occupare il ruolo di laterale destro della difesa a quattro. Michele Casali non poteva immaginare un impatto migliore nella sua avventura in granata. Perché al cospetto dei nerazzurri non avrebbe dovuto giocare lui al posto dello squalificato Bianay Balcot , bensì Marchioro , che però ha accusato un problema muscolare nel riscaldamento. Nulla di grave, ma Scurto ha optato per la linea della prudenza. Dando immediatamente fiducia a Casali, un ragazzo che ha dimostrato subito di avere delle buone qualità. Contro l'Inter nessuna sbavatura. Attento, preciso e anche coraggioso in fase di spinta: fra i migliori in campo c'è anche lui, che si è subito conquistato gli applausi delle 500 persone presenti a Orbassano .

Casali: al Cagliari poco spazio, al Toro subito in campo

E dire che fino a questo momento Casali aveva giocato pochissimo, soprattutto in questa stagione. A Cagliari non è riuscito a imporsi: appena cinque presenze per il classe 2005, di cui solo una da titolare. In Sardegna non è riuscito a trovare un ambiente ideale per far vedere le proprie qualità, espresse l'anno scorso con la maglia del Milan. Coi rossoneri aveva collezionato 15 presenze in campionato, prevalentemente nella parte finale, conquistandosi la titolarità dopo mesi di sacrifici. Il Toro adesso scommette su Casali, prelevato a titolo definitivo. Il suo biglietto da visita, rappresentato da una prestazione quasi perfetta contro l'Inter, è di tutto rispetto. Si inserisce in un reparto in cui mancava numericamente una reale alternativa a Bianay Balcot, fresco di convocazione in prima squadra. Anche Marchioro, solitamente impiegato al centro della difesa, sarebbe stato adattato come esterno basso di destra. Ora Scurto conta su Casali, arma in più nella corsa al tricolore e alla Coppa Italia. Un bis che il Toro sogna: è riuscito in quest'impresa, con la Primavera, solo nella stagione 1987-1988. Una vita fa.