Radonjic-Maiorca, ufficiale: “Felice di essere qui”. I dettagli dell'affare

MAIORCA (SPAGNA) - Ora è ufficiale: Nemanja Radonjic è un nuovo giocatore del Maiorca. Il 27enne serbo lascia così il Torino dopo una stagione è mezza durante la quale ha collezionato sette reti e quattro assist in 41 presenze totali. Sistemato, dunque, uno degli esuberi nella rosa di Ivan Juric. Il calciatore ieri è volato da Caselle verso le Isole Baleari e ha voluto salutare gli ormai ex tifosi con un messaggio sui social: "Grazie a tutti. Soprattutto ai tifosi che sono stati sempre con me e mi hanno spinto sempre avanti. Mi dispiace che sia finita così. La vita è così e non sai mai cosa ti aspetta, ma vedrò sempre Torino come casa mia. Vi voglio bene, Rado”.