Bellanova, il treno del Torino con direzione Europeo: Spalletti lo valuta

Bella storia, Bellanova. In estate, a Torino, si era presentato un giovane di belle speranze, con innegabili doti atletiche, ma da inquadrare dal punto di vista tattico e con margini di miglioramento tecnico. Già in ritiro, e poi fin dalle prime uscite ufficiali, era parso evidente come la corsa fosse una qualità di un giocatore inizialmente in difficoltà guardando invece ad aspetti tecnici e tattici. Faticava a prendere il fondo non trovando la giusta posizione, e spesso quando comunque riusciva a centrare i traversoni questi ultimi erano imprecisi. Juric e il suo staff si sono messi a lavorare sodo, con la piena disponibilità di Bellanova, per aiutarlo a essere più incisivo: partendo dalla posizione del corpo da tenere ricevendo il pallone. A ciò aggiungendo il passaggio al 3-5-2 che pure ha favorito la maturazione complessiva del terzino, dalla fine di ottobre in avanti si è iniziata a vedere la nuova versione di un calciatore pagato al Cagliari 7 milioni più uno di bonus.