Longoni stende la Lazio: chi è la riserva di lusso del Toro Primavera

Col Toro, finora, non è stato mai protagonista. Per un motivo molto semplice: l'enorme ricchezza di un reparto offensivo esageratamente qualitativo, con alcuni elementi già al secondo anno di Primavera 1. Marco Longoni, però, in estate è stato preso dalla Spal per fare la differenza e non la comparsa. Dopo quasi sette mesi di luci soffuse intorno a lui, ecco la scintilla derivata dalla grande prestazione contro la Lazio. Gol decisivo nell'economia del match e del campionato, perché consente ai granata di ritrovare il successo dopo la batosta col Sassuolo, dando così un chiaro segnale a tutte le avversarie in chiave scudetto. Longoni è stato determinante contro i biancocelesti. Sfiorando più volte il gol: prima con una bella conclusione terminata fuori, poi con il tiro respinto dall'ottimo Magro nella ripresa e infine con la rete, a 6' dalla fine, che permette a Giuseppe Scurto di prendersi tre punti pesantissimi. E adesso, il classe 2005, può ambire a diventare uno dei protagonisti di questa stagione che al Toro può addirittura portare due trofei, visto e considerato che i granata hanno già più di un piede in finale di Coppa Italia.