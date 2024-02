Toro, ecco il portiere del futuro: Vagnati punta Musso

Juan Agustin Musso , 29 anni, portiere dell’ Atalanta e della nazionale argentina con cui si è laureato campione del Sud America nel 2021, è il primo obiettivo dei granata per la prossima stagione in cui il club cercherà un numero uno affidabile per risolvere il problema attuale. I dirigenti non vogliono più azzardare prospetti potenzialmente interessanti, giovani di belle speranze oppure semplicemente giocatori a fine carriera. Puntano ad un portiere di grande affidabilità e Juan Musso lo è. Ultimamente all’Atalanta ha perso il posto perché il giovanissimo Marco Carnesecchi , 23 anni, talento indiscusso del ruolo , che ha rinnovato sino al 2028, gli ha soffiato il posto e lo sta mantenendo con grandissimi interventi. Anche a San Siro contro il Milan è stato semplicemente eccezionale.

Musso, la panchina e il futuro

Davanti alla sua definitiva esplosione l’argentino si è dovuto arrendere ed ha accettato la panchina con la possibilità di scendere in campo sia in Coppa Italia sia in Europa League. Ma è chiaro che a fine stagione chiederà di essere ceduto per giocare con continuità. E il Toro potrebbe essere la squadra giusta, probabilmente il suo entourage ha già avuto timidi contatti con Davide Vagnati e il portiere - da quel che ci risulta - sarebbe felice di raggiungere Torino, piazza importante, per fare il titolare e togliersi parecchie soddisfazioni. Oltretutto sua moglie Anna Ariaudo studia medicina a Genova e, quindi, vorrebbe restare da queste parti. Adora Torino e sposerebbe con grande entusiasmo l’eventuale scelta granata del marito. Nelle prossime settimane i timidi contatti, probabilmente, si trasformeranno in trattative vere e proprie. Oltretutto i rapporti tra Atalanta e Torino sono buoni visto che in questi ultimi anni hanno portato a termine diverse operazioni (Miranchuk e Soppy) e quindi c’è la possibilità che si riesca a trovare un accordo.

Musso, niente prestito

Naturalmente Percassi non lo darà in prestito visto che nel luglio del 2021 per portarlo a Bergamo (dall’Udinese) tirò fuori quasi 20 milioni. Sa bene che non può rientrare di tutti questi soldi perché nel frattempo il valore del giocatore è calato, così come nell’ultimo periodo è calato il suo rendimento. Gli esperti di mercato assicurano che con 7-8 milioni l’operazione si può concludere. E questo è un investimento che i granata possono concedersi, devono concedersi per risolvere un problema che è diventato cronico. Oltretutto il giocatore ha un ingaggio di 1,3 milioni e potrebbe anche concedere un piccolo sconto se il Toro punterà forte su di lui. Questione di fiducia, no? Perché lo piazza granata, nonostante le ultime deludenti stagioni, ha sempre il suo fascino. Musso sta al primo posto ma non è il solo obiettivo.

Toro, l'idea Gollini

E qui entra in scena un altro atlantico attualmente al Napoli (che detiene il diritto di riscatto ma non sembra orientato a esercitarlo) come vice di Meret: si tratta di Pierluigi Gollini, 28 anni, in prestito al club azzurro, altro giocatore che accetterebbe con entusiasmo il trasferimento al Toro per giocare con continuità: percepisce un ingaggio di 800mila euro a stagione, cifra che il club granata gli può riconoscere senza problemi. Si tratta di un portiere in grado di offrire le giuste garanzie per diverse stagioni. E anche su di lui Davide Vagnati ha avviato un discorso di approfondimento con l’Atalanta che, guarda caso, ha due portieri in esubero che fanno al caso del Toro. Questi, dunque, sono i due principali obiettivi del Toro alla caccia di un portiere. Non c’è più tempo da perdere, bisogna fare delle scelte. Ricordiamo che prima di Milinkovic-Savic a difendere la porta del Toro c’era un certo Salvatore Sirugu. Per lui il club, sotto l’aspetto dell’ingaggio, fece un investimento importante. E adesso è arrivato il momento di farne un altro. Ma bisogna andare sul sicuro.