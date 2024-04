Provaci ancora Millico: l'ex gioiellino del Toro è rinato a Foggia

Ormai a credere in se stesso era rimasto soltanto lui. Vincenzo Millico , che di anni ne compirà 24 ad agosto, è esploso, è imploso, si è perso, si è ritrovato e adesso non vuole più smarrire la via maestra. Dalla Serie A, categoria assaggiata col Toro dopo una trafila dorata nelle giovanili, ha dovuto fare due passi indietro. Ma a Foggia , in Serie C, sta trovando una dimensione ideale per esprimere il proprio talento. La piazza è calda, i colpi di questo ragazzo infiammano lo Zaccheria e in questo momento Millico sta benissimo dal punto di vista fisico. Tutti ingredienti perfetti per la rinascita del fantasista classe 2000. Da quando è arrivato in Puglia, i numeri sono spaventosi: 14 partite condite da 8 assist e 2 gol.

Con una continuità di rendimento mai avuta fra i grandi: dal 12 gennaio infatti, dalla sfida persa fuori casa contro il Giugliano, Millico è sempre sceso in campo dall’inizio. Un trend decisamente diverso rispetto alla prima parte di stagione, visto e considerato che il gioiello figlio del vivaio del Toro stava per naufragare ad Ascoli: per lui, in Serie B coi marchigiani, solo 209’ (l’ultima partita da titolare risaliva addirittura al 26 agosto). L’esperienza nelle Marche arriva dopo le ultime delusioni in ordine di tempo: dopo Torino non ha inciso al Frosinone e al Cagliari, regalandosi qualche giocata da urlo soltanto a Cosenza, club che ha contribuito a salvare in Serie B nella stagione 2021-2022 pur con un minutaggio esiguo.

Ora Millico piace al Palermo

Ai tempi del Toro si era messo in mostra durante la gestione Mazzarri, trovando anche un gol in Europa League, nei preliminari contro il Debrecen nell'estate del 2019. Poi, però, gli spazi lentamente diminuirono: con Mazzarri prima, con Longo poi, con Giampaolo successivamente, fino ad arrivare all'addio con Juric, che non lo ha mai tenuto seriamente in considerazione per il reparto offensivo. Adesso, però, il vento sta cambiando: Millico piace moltissimo al Palermo, che in vista della prossima stagione lo sta seguendo con attenzione in Serie C.

Il Foggia sogna ancora i playoff, che spera di raggiungere anche grazie al ragazzo cresciuto nelle giovanili del Toro, che nel 2019 era stato sondato persino dall'Ajax, club sempre molto attento alla valorizzazione dei talenti europei. Millico vuole tornare quel giocatore lì: quello che stupiva ad ogni giocava, quello che riusciva a lasciare tutti a bocca aperta. Con la maglia rossonera, dopo un lungo girovagare in Italia, ci sta finalmente riuscendo.