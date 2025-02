Ilic torna in lista? Decide lo Spartak

Tanta è l’attrazione quanto il respingimento. Ogni volta che Ivan Ilic pare a più di un passo dal trasferimento in Russia emerge un ripensamento. Ora il mercato chiuderà il 20 febbraio e le possibilità che lo Spartak Mosca in definitiva prelevi il serbo dalla rosa di Cairo rimane. Però le certezze di quando in Italia finiva il tempo delle trattative, lunedì 3 febbraio, si sono slegate allontanando Ilic dal cambio di club, come spiegato da Dejan Stankovic, tecnico dello Spartak («Non credo che Ilic arriverà. Era uno dei nomi sulla lista, ma non credo che arriverà»), e dallo stesso presidente granata dopo il pareggio contro il Genoa: «C’è qualche difficoltà, vediamo - diceva a domanda sull’affare, che pareva prossimo, destinato a vedere il centrocampista transitare nel campionato russo -. Se sono ottimista? Non lo so, ma se rimane siamo felici, no?». Un segnale di superamento dopo l’esclusione dalla lista, e nella quale Ilic potrebbe tornare prendendo il posto di Zapata? Da vedere come si svilupperanno le prossime ore sul mercato, tenendo anche conto del fatto che la mezzala per infortunio è fuori da cinque partite. Molto difficile possa entrare nell’elenco dei convocati per venerdì a Bologna, e allora ogni discorso è posticipato, semmai pure fino alla scadenza del 20 febbraio, ultimo giorno utile in Russia per chiudere operazioni di mercato. Questa volta a completare le sue valutazioni è lo Spartak Mosca, dopo che in estate, nei giorni di Pinzolo, il centrocampista era stato a un passo dall’andare allo Zenit.