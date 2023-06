Udinese, ufficiale Zarraga dall'Athletic: chi è il nuovo acquisto

L'Udinese ha ufficializzato l'arrivo a parametro zero di Oier Zarraga dall'Atheltic Bilbao. Il centrocampista classe 1999 ha deciso di non rinnovare il contratto con i baschi per provare una nuova avventura in Italia. Ha firmato con i friulani un quadriennale fino al 2027 .

Di solito la parola "giovane" va di pari passo con Udinese . Due rette che si incontrano in un unico punto, quello del talento. Negli anni i friulani ne hanno scovato tanto e ora sperano di aver fatto lo stesso con Zarraga . Il giovane centrocampista del 1999 viene da un campionato molto tecnico come la Liga , dove ha accumulato esperienza con l'Athletic Bilbao: in stagione ha collezionato 30 presenze, anche se è entrato spesso dalla panchina. La sua abilità non è di certo il gol , ne ha segnato solo uno nel terzo turno della Copa del Rey contro l'Eldense. Tanta corsa e duttilità : Valverde lo ha schierato sia da mediano sia da interno o trequartista e poche volte sulla destra. Nello scacchiere di Sottil potrà essere un'alternativa valida e potrà integrarsi anche con gli altri giocatori, tutti dai piedi buoni.

Il comunicato dell'Udinese

Questa la nota della società: "Arriva dai Paesi Baschi il nuovo rinforzo per il centrocampo bianconero. Oier Zarraga è un nuovo calciatore dell’Udinese ed ha firmato un contratto quadriennale che lo lega al club fino al 30 giugno 2027. Centrocampista moderno, dotato di ottima qualità tecnica e capace di interpretare più ruoli della mediana, Zarraga è reduce da tante stagioni vissute all’Athletic Bilbao, club in cui è cresciuto e con cui ha maturato esperienza ad alti livelli. Nasce il 4 gennaio 1999 a Getxo nei Paesi Baschi, inizia a giocare nell’Athletic sin da bambino compiendo tutta la trafila del settore giovanile arrivando fino alla seconda squadra con cui si mette in evidenza nella stagione 19/20 realizzando 5 gol in 28 partite di Segunda Division e guadagnandosi il salto in prima squadra. Nell’annata 20/21 disputa le prime 5 gare con l’Athletic in Liga ma è nella stagione 21/22 che diventa protagonista con i biancorossi disputando ben 37 gare in tutte le competizioni (Liga, Supercopa e Copa del Rey) condite da un gol. Conferma la sua centralità in squadra nella stagione appena terminata in cui ha collezionato 30 presenze con una rete siglata in Copa del Rey. PerZarraga ora è il momento di iniziare l’avventura in bianconero.