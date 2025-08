Udinese, Thauvin al Lens: è fatta. Tentativo per Witsel: tutte le novità  

Nella giornata odierna protagonista del mercato è stata l'Udinese che ha ceduto al Lens per 8 milioni di euro uno dei suoi elementi di maggior talento come Flaurin Thauvin che ha deciso di tornare in patria. Il capitano dei fiulani dopo tre stagioni è riuscito a rilanciarsi nel calcio europeo, dopo i promettenti anni di Marsiglia che gli consentirono di entrare anche nel giro della Francia . Poi il trasferimento in Messico al Tigres dopo una parentesi da cancellare con il Newcastle , segno tangibile di come l'aria del Friuli sia in grado di esaltare il talento e rinnovare gli stimoli persi.

Suggestione Witsel per l'Udinese

Negli ultimi anni il modus operandi dell'Udinese è stato chiaro: oltre a puntare su giovani promettenti c'è stato l'orientamento di rilanciare elementi che negli anni si erano un po' smarriti. Esperiemnto andato a buon fine con Rodrigo De Paul, poi venduto all'Atletico Madrid e con Lazar Samardzic che il Lipsia ha scartato e l'Atalanta ha acquistato per circa 20 milioni di euro. In estate invece non ha portato buoni frutti il ritorno di Alexis Sanchez, che fu venduto nel 2009 al Barcellona per circa 40 milioni. L'ultima idea al vaglio dei dirigenti bianconeri è quella di tesserare Axel Witsel, che a 36 anni è rimasto senza squadra dopo il mancato prolungamento con l'Atletico Madrid. Simone ultimamente da centrocampista lo ha arretrato in difesa, un modo per allungargli la carriera sfruttando la sua visione di gioco e la sua fisicità. Witsel potrebbe approdare in Italia dopo aver giocato in sei campionati diversi avendo militato in Belgio (Standard Liegi), Zenit (Russia), Borussia Dormund (Germania), Benfica (Portogallo), Tianjin (Cina) e Atletico Madrid (Spagna). L'Udinese attende fiduciosa e il belga riflette.