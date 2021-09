Milan-Atl.Madrid 1-2: Griezmann e Suarez condannano Pioli

MILANO - Il Milan perde 2-1 con l' Atletico Madrid dopo aver assaporato per 83' i primi tre punti nel girone: al ritorno a San Siro in Champions League dopo sette anni i rossoneri, in dieci dal 28' per l' espulsione di Kessie , passano in vantaggio al 20' con Leao che ben servito in area da Diaz batte Oblak con un diagonale preciso. Il pareggio dei Colchoneros arriva all'83' con Griezmann , abile a girare di sinistro in rete su cross di Lodi. Al 97' Suarez ribalta il match segnando un rigore fischiato per un fallo di mano di Kalulu . I rossoneri restano dunque a 0 punti nel gruppo B, mentre l'Atletico va a quota quattro. Nell'altra sfida del girone, il Liverpool supera 5-1 il Porto in trasferta e si porta a punteggio pieno.

Romagnoli e Bennacer dal 1', Giroud in panchina

Tutto esaurito per il ritorno a San Siro del Milan in Champions League. Dopo la sconfitta ad Anfield Road contro il Liverpool nella prima giornata dei giorni, il team di Pioli sfida l'Atletico Madrid, proprio la squadra che sancì l'eliminazione dei rossoneri negli ottavi di finale della stagione 2013-2014, ultima esperienza del Diavolo nella Coppa dalle "grandi orecchie". Pioli preferisce Romagnoli ad un Kjaer non al meglio, con Bennacer che vince il ballottaggio con Tonali al centro del campo e parte dal 1'. Manovra offensiva affidata a Diaz, Rebic e Leao, Giroud inizia dalla panchina. L'Atletico di Simeone, reduce dalla sconfitta in campionato contro l'Alaves e che ha pareggiato 0-0 nel match inaugurale di Champions contro il Porto, ha il solo Savic indisponibile per squalifica e si affida a Trippier (a cui fa posto Lemar) per un approccio più prudente in campo. In attacco il Cholo, che torna in uno stadio che l'ha visto per anni assoluto protagonista con la maglia dell'Inter, schiera il solito tandem Correa-Suarez, con Carrasco pronto a bucare la difesa del Milan partendo largo a sinistra. In panchina la classe ed il palleggio di De Paul, Griezmann e Joao Felix.

Leao porta in vantaggio i rossoneri

"Milan is back", recita un grande striscione nella curva di San Siro. E i rossoneri partono col piglio giusto, spingendo immediatamente con Calabria ed Hernandez sulle fasce e pressando alti i Colchoneros. Al 10' il Var interviene per verificare un possibile fallo di mano di Tomori in area, ma non c'è nulla. Il centrale inglese si fa notare subito con due ottime chiusure, ricevendo il consenso "sonoro" dei tifosi presenti. Al 16' primo tiro in porta del Milan: è Diaz ad impegnare centralmente Oblak, che blocca senza problemi. I rossoneri ci credono, spingono e si rendono pericolosi: interviene nuovamente il Var per un possibile mani di Gimenez in area: anche qui nulla da segnalare. Al 18' occasione incredibile per i rossoneri, con Rebic ben imbeccato centralmente da Diaz si trova a tu per tu con Oblak: bravo l'estremo difensore sloveno a deviare in angolo in uscita. Ma il gol è nell'aria: nell'evolversi del calcio d'angolo Diaz si libera bene in area e serve Leao in posizione centrale: il portoghese stoppa e di destro lascia partire un gran tiro incrociato che si infila in rete: esplode San Siro per l'1-0 rossonero.

Kessie espulso per doppio giallo, Milan in dieci

Al 28' però il match del Milan si mette in salita: Kessie dà un pestone a Llorente e si prende il secondo giallo, lasciando in dieci la squadra di Pioli. Fuori Rebic, dentro Tonali per ritrovare la quadra al centro del campo. Simeone prova ad approfittarne inserendo J.Felix al posto di Trippier, l'Atletico però non affonda (solo una girata di Suarez mette i brividi a Maignan) e i rossoneri controllano e chiudono il primo tempo in vantaggio.