Psg, ancora out Sergio Ramos: salterà il big match contro il Real Madrid

PARIGI - Il Psg non recupera Sergio Ramos per il match di andata degli ottavi di Champions League in programma domani sera, in casa, contro il Real Madrid. Lo ha reso noto oggi lo stesso club parigino. Il difensore spagnolo accusa un problema al polpaccio da fine gennaio. L'ex capitano dei blancos proseguirà nei prossimi giorni l'allenamento individuale e tra una settimana verranno nuovamente valutate le sue condizioni fisiche.