Liverpool, Klopp: "Inter squadra eccezionale, non sarà facile"

MILANO - Mercoledì l' Inter ospiterà il Liverpool nella prima sfida valevole per gli ottavi di finale di Champions League, un match dove Jurgen Klopp chiede ai suoi una grande prestazione. L'allenatore dei Reds ha parlato nella conferenza stampa della vigilia della partita elogiando i nerazzurri: "L'Inter si difenderà in maniera molto compatta, di sicuro non ci sarà lo stesso meteo che abbiamo affrontato col Burnley. Lo scorso anno hanno vinto lo scudetto, hanno grande qualità. Giochiamo in Champions League contro una squadra eccezionale, dovremo giocare al meglio per passare il turno".

Inter, le parole di Inzaghi alla vigilia

Klopp: "Gol in trasferta? Preferivo la vecchia regola"

Klopp si è anche soffermato sulla novità di quest'anno con l'abolizione del gol in trasferta che vale doppio: "Vedremo se saranno decisivi al termine delle due gare. Dovremo giocare la partita, la vecchia regola mi piaceva, non so perché l'abbiano cambiata, ma non dovrebbe avere un grosso impatto sul nostro modo di giocare, cercheremo di vincere la partita - aggiunge - Siamo in un buon momento, ma non è importante chi gioca, ma come giochiamo. Abbiamo tante opzioni, cercheremo di sfruttare tutto ciò al massimo. I ragazzi anche devono gestire al meglio la situazione, non c'era mai successo di averli tutti a disposizione".