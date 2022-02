Inter-Liverpool, Eto’o: "Lautaro deve fare la differenza"

MILANO - Samuel Eto'o , uno dei protagonisti del Triplete conquistato dall'Inter nel 2010, è intervenuto ai microfoni del Mirror indicando i duelli che potrebbero decidere la partita di Champions League di questa sera tra Inter e Liverpool . Uno di questi è proprio quello tra Lautaro Martinez e Matip, 30enne difensore del Liverpool: "Martinez ha tanta bravura, tanta qualità e fa la differenza all'Inter . Se riesce anche a mostrare queste qualità in queste partite, sarà difficile anche per un difensore con la stessa esperienza di Matip "

Le parole di Eto'o

"Anche alla sua età Edin è ancora uno dei più grandi goleador in Italia. Una delle sue qualità è senza dubbio il colpo di testa e se l’Inter riesce a servirlo nel modo giusto sarà un pericolo. Le qualità di Van Dijk sono evidenti; è uno dei migliori difensori della Champions League". Ha continuato sempre Samuel Eto'o parlando di Dzeko e Van Dijk e chiudendo sui duelli a centrocampo: "Calhanoglu è stato un acquisto importantissimo per l’Inter, è pieno di creatività e idee. Thiago avrà un ruolo importante nell’arginare tutto questo. Hakan incide tanto per l’Inter, quindi è importante che il Liverpool provi a fermarlo".