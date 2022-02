Diretta Inter-Liverpool ore 21: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

MILANO - Ci siamo. Alle ore 21, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano andrà in scena il big match tra Inter e Liverpool valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League (Diretta ore 21 su Amazon Prime Video). Una partita di certo complicata per i nerazzurri, ma il tecnico Simone Inzaghi, come sottolineato nella conferenza stampa della vigilia, non si sente battuto in partenza, pertanto vorrà giocarsi le sue carte. La squadra, che nei gironi ha chiuso al secondo posto alle spalle del Real Madrid, è reduce dal ko nel derby contro il Milan e dall'1-1 al Maradona contro il Napoli. Gli inglesi di Jurgen Klopp, invece, hanno dominato il Gruppo B, quello completato da Atletico Madrid, Porto e Milan, vincendo tutte e sei le partite. Ma se per l'Inter sarà una sfida semplice, anche per i Reds non sarà una passeggiata. Lo stesso allenatore tedesco, infatti, alla vigilia ha sottolineato la forza degli avversari. I nerazzurri dovranno cercare di emulare gli eroi del 1964-65, quando la squadra di Helenio Herrara, dopo il ko per 3-1 ad Anfield, riuscì a ribaltare il risultato vincendo 3-0 al Meazza grazie alle reti di Corso, Peirò e Facchetti. L'ultimo precedente risale invece alla Champions League 2007-08, quando ad avere la meglio, anche stavolta negli ottavi di finale, furono gli inglesi, che si aggiudicarono sia la gara d'andata in casa (2-0) che quella di ritorno (1-0).