Coman salva il Bayern Monaco al 90': finisce 1-1 con il Salisburgo

Bayern Monaco-Salisburgo, tabellino e statistiche

Adamu firma il vantaggio

Salisburgo e Bayern Monaco si sfidano alla Red Bull Arena negli ottavi di Champions League. I bavaresi sono tra i favoriti per la vittoria finale, con sei vittorie su sei nel girone, ma non devono sottovalutare gli austriaci capaci di superare il Siviglia nel loro girone. Jaissle punta su Okafor e Adeyemi in attacco, mentre Nagelsmann con Muller e Sané a supporto del solito Lewandowski. A sorpresa è il Salisburgo ad aprire la gara, creando diverse occasioni già nei primi minuti. La prima arriva al 3', con Aaronson che sfrutta un clamoroso errore di Sule provando il tiro dal limite dell'area, bloccato da Tolisso. Poi ancora con Okafor e Camara, che provano a sfruttare la loro velocità per mettere in difficoltà la difesa bavarese. L'entusiasmo degli austriaci si spegne però al 12', con Okafor che si ferma per infortunio. Al suo posto spazio al classe 2001 Adamu. Il Bayern Monaco prova ad approfittare del momento per riprendersi il controllo della gara. Al 22' però arriva il gol del Salisburgo, proprio con il nuovo entrato: lancio lungo di Camara per Adeyemi che serve Aaronson che però perde il pallone sul quale arriva proprio Adamu che firma l'1-0 con un destro a giro. Il gol restituisce l'entusiasmo al Salisburgo che si lancia nuovamente in avanti. Il Bayern prova a riscattarsi nel finale, con due buone occasioni per Gnabry e Coman ma non riesce a concretizzare. Nonostante i favori del pronostico, il primo tempo si chiude con il Bayern Monaco sotto di un gol.