Inter, Inzaghi: "Tenuto testa al Liverpool, meritavamo di più"

MILANO - La delusione di una partita che sa di beffa si legge tutta sul volto di Inzaghi, che esce sconfitto da San Siro contro il Liverpool nonostante una prestazione di alto livello e che commenta così a fine match: "Speriamo di non incontrare il Liverpool tutte le partite. Abbiamo fatto una grande gara, purtroppo non siamo stati premiati e alla prima distrazione hanno fatto gol", spiega ai microfoni di Amazon Prime Video. "Ho fatto i complimenti alla squadra, peccato perché avremmo meritato altro ma deve essere di buon auspicio per il futuro. Il Liverpool è una delle due squadre più forti d’Europa e la mia Inter ha tenuto testa e avrebbe meritato di più. Purtroppo queste serate sono così, ma dobbiamo avere autostima. È difficile commentare un risultato così, il calcio però è questo e dovrà essere per noi un punto di partenza. Contro una squadra forte come il Liverpool da inizio anno non avevamo mai giocato", conclude Inzaghi.